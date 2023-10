Ukraine-Krieg, Corona, Inflation, Migration, Energie-Debatte – die letzten beiden Jahre haben die Bürgerinnen und Bürger herausgefordert. Wie es Politikerinnen und Politikern erging, zeigt um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen die Reportage „Ernstfall – Regieren am Limit“. Direkt im Anschluss stellt „Fakt ist!“ Bürgerinnen und Bürger aus Mitteldeutschland in den Fokus und bringt sie mit Bundespolitikern aus dem Sendegebiet ins Gespräch. Was bewegt die Menschen in diesen Zeiten? Vertrauen sie noch der „Ampel“-Koalition? Was wünschen sie sich von der Politik?