Die Feuerwehrleute aus Wilkau-Haßlau haben es mit einem kleinen Vorsprung geschafft: Mit einer sagenhaften Zeit von 3 Minuten und 16 Sekunden absolvierten sie den harten Fitnessparcours vor ihrer Feuerwache am schnellsten und wurden von den MDR-Reportern Julia Grünwald und Stefan Ganß sowie dem 13-fachen Feuerwehr-Weltmeister Jörg Färber zur fittesten Feuerwehr Mitteldeutschlands gekürt. „Wir haben gehofft und gebangt bis zur letzten Sekunde. Heute lassen wir alle Emotionen raus, dich sich aufgestaut haben. Aber noch viel mehr wert als das Preisgeld ist die Plattform, die wir als Freiwillige Feuerwehr vom MDR bekommen haben“, sagt Wehrleiter Christian Paschen. Die 5000 Euro Preisgeld sollen in eine Siegerparty und in die gesamte Freiwillige Feuerwehr investiert werden. Platz 2 belegt die Freiwillige Feuerwehr aus Kleinrettbach mit 3 Minuten und 24 Sekunden, auf Platz 3 folgt die Freiwillige Feuerwehr aus Landwüst, die den Parcours innerhalb von 3 Minuten und 29 Sekunden absolvierte.