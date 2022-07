Wie im Vorjahr sind Berufsfeuerwehrmann und mehrfacher Feuerwehr-Weltmeister Jörg Färber sowie MDR JUMP-Radiomann Lars Wohlfahrt für den MDR im Sendegebiet unterwegs. Gemeinsam mit MDR-Reporterin Julia Grünwald kommen sie mit 20 Feuerwehren in Mitteldeutschland ins Gespräch und schicken sie auf einen ganz besonderen Fitnessparcours. Gesucht wird ein Nachfolger für den Sieger von 2021 – die Freiwillige Feuerwehr Gräfenhainichen, die damals den Parcours in einer Zeit von 3 Minuten und 34 Sekunden meisterte.

Freiwillige Feuerwehr Hirschberg Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Hirschberg

Ab dem 11. Juli treten jeden Tag zwei Feuerwehren gegeneinander an. Berichtet wird live ab 14.00 Uhr bei „MDR um 2“ sowie ab 16.00 Uhr bei „MDR um 4“ und in der MDR JUMP Feierabendshow. Los geht es in Hirschberg. Dort trifft in einem länderübergreifenden Duell die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg aus Thüringen auf die Freiwillige Feuerwehr Landwüst aus Sachsen. Nach zwei Wochen und zehn spannenden Duellen kann sich der Gesamtsieger über 5.000 Euro freuen.