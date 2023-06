Fast jeder Vierte in Deutschland hat heute ein Tattoo, Tendenz steigend. Die Doku-Reihe beleuchtet in jeder der vier Folgen einen anderen Aspekt, der sowohl in der Szene als auch in der Gesellschaft diskutiert wird – von Tattoos als Kunstform, Tattoos zum Überdecken von Narben bis hin zur Frage, ob Tattoos kulturelle Aneignung sind.

In jeder Folge werden außerdem zwei Künstlerinnen und Künstler vorgestellt, die ein gemeinsames Thema verbindet. Die gefragtesten Tätowiererinnen und Tätowierer Deutschlands erzählen, wer sie geprägt hat und wie sie ihren Stil gefunden haben. Die Doku folgt ihnen in ihre Studios nach Berlin, Hamburg, Lüneburg und Leipzig. Es sind besondere Orte, an denen eine vertraute Atmosphäre herrscht, wo Schmerz und Euphorie geteilt werden.

Als Experten kommen die niederländische Tattoo-Legende Henk Schiffmacher und der Kunsthistoriker Dr. Ole Wittmann zu Wort. Henk Schiffmacher, von dem sich Promis von Kurt Cobain bis Lady Gaga tätowieren lassen haben, versteht sich nicht nur als Tattookünstler, er hat auch die Geschichte der Tätowierung aufgearbeitet. Wittmann forscht vor allem zur deutschen Tattoo-Geschichte.

Der Titel „Flaesh“ verbindet die Bezeichnung für kleine Tattoo-Motive, so genannte „Flashs“, mit dem englischen Slang-Begriff „flesh“ für Haut. Alle vier Teile à 30 Minuten sind ab 22. Juni in der ARD Mediathek und am 20. Juli ab 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen. „Flaesh – Tattookultur in Deutschland“ ist eine Produktion von Yellow Table Media aus Leipzig im Auftrag von MDR und ARD Kultur. Die Redaktion hatten Anika Mellin (MDR) und Rebecca Leiter (ARD Kultur).

Die einzelnen Folgen im Überblick:

Folge 1: Ist das Kunst?

Über die Popularität von Tätowierungen - und deren Bandbreite von Deko bis Körperkunst.

Mit den Tattoo-Artists Basti Wurms (ignorant Style) aus Hamburg und Jen Tonic mit ihrem Evergreen Garden- Atelier in Lüneburg

Folge 2: Mehr als Schmuck?

Über Menschen, die sich ihre Narben mit Tattoos überstechen lassen, u.a. bei einer Tattoo Session auf der 0774X INVITATIONAL in Jena gedreht.

Mit den Tattoo-Artists: Daniel Bluebird (Experte für Narben-Cover-Up) aus Lüneburg und Hanadi in Hamburg (Künstlerin aus Syrien, sieht Tattoos als politisches Statement)

Folge 3: A Man‘s World?

Über die Rolle von weiblichen Tätowiererinnen in einem von Männern dominierten Geschäft.

Mit den Tattoo-Artists: Ela Pour aus Berlin (ehm. Tätowiererin bei den Hells Angels) und Yase Farbextase aus Bremen (feministische Aktivistin)

Folge 4: Alles nur geklaut?