Mit 2.499 Spenden von Privatpersonen und weiteren von Firmen und Vereinen ist eine Spendensumme von 280.309 Euro zusammenkommen. Damit wurde das Spendenziel von 150.000 Euro weit übertroffen. "Diese Spendenaktion ist ein außergewöhnlich beeindruckendes Beispiel für die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland", sagte Dr. Angela Zeithammer, Kommunikationsleiterin bei Action Medeor e.V. Die Spendensumme versetze das Medikamentenhilfswerk in die Lage, den Menschen in der Ukraine auch langfristig zu helfen. "Wir befürchten, dass dies auch notwendig ist, denn der Wiederaufbau der zerstörten medizinischen Infrastruktur wird Jahre brauchen", so Zeithammer.