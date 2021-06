Nach über 55 Jahren erblickt einer der verbotenen DEFA-Filme das Licht der Öffentlichkeit. Die Entstehungsgeschichte ist dabei fast so spannend wie der Film selbst: Christa und Gerhard Wolf schrieben zusammen mit DEFA-Regisseur Kurt Barthel das Drehbuch zu „Fräulein Schmetterling“. Das Projekt ist ein Experiment für die DEFA: Es soll ein Gegenwartsmärchen werden, das zugleich Einblicke in das Berliner Alltagsleben der 1960er-Jahre gibt. Regie-Debütant Kurt Barthel lässt neben poetischen Traumsequenzen auch teils mit versteckter Kamera gedrehte Dokumentarszenen einfließen. Beim berüchtigten Kahlschlag-Plenum des ZK der SED 1965 fällt der Film wegen „grober Verfälschung des Lebens in der DDR“ durch und verschwindet noch vor der Fertigstellung im sogenannten Giftschrank.