MDR | 29.12.2021 „Frau Doktor und das liebe Vieh“: Neue Tierärztinnen-Doku im MDR

Hauptinhalt

Ein Job voller Herzblut: In der Nähe von Oschatz kümmern sich vier Tierärztinnen um jedes noch so kleine oder große „Tierwehwehchen“. In „Frau Doktor und das liebe Vieh“ meistern Dr. Ines Leidel und ihre Mitarbeiterinnen das Leben zwischen Großstall und Familie – bereits ab morgen (30. Dezember) in der ARD Mediathek und am 6., 13., 20. und 27. Januar jeweils ab 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.