Drei Orte, drei Aktionen, ein Gewinner. Seit dem 23. April wurden in Gommern, Neustadt an der Orla und in Ostrau besondere Projekte durch einen gemeinschaftlichen Großeinsatz zu neuem Leben erweckt. Das MDR-Publikum hat für das seiner Meinung nach interessanteste Projekt gestimmt und so Ostrau zum Siegerort des diesjährigen MDR-Frühlingserwachens gekürt. Neben der Siegerprämie von 5.000 Euro erhält der Ort nun am 28. Mai eine Unterhaltungsshow, zu der sich zahlreiche musikalische Stars angekündigt haben.