Für ihren Traum ging Hannah von Coburg nach Jena, schon früh machte die heute 17-Jährige auf sich aufmerksam. Auch Ben hofft darauf, in die Bundesliga aufsteigen zu können. In Leverkusen groß geworden, wechselte er schon mit 14 Jahren zu RB Leipzig. Im Laufe der Saison 2021/22 musste der inzwischen 19-Jährige den kräfteraubenden Spagat zwischen Schule und Sport meistern, denn sein Abitur stand auch noch auf dem Plan.

Die fünfteilige Dokumentation „Bundesliga oder Bolzplatz – Der Traum vom Profifußball“ begleitet die beiden und gibt Einblicke in ihren Alltag zwischen Schule, Training, Punktspielen und Internatsleben. Es geht um Wünsche und Hoffnungen, aber auch um Enttäuschungen und Verletzungen, Freundschaft und Erwachsenwerden.

Einige Herausforderungen warten auf Hannah und Ben sowie ihre Mitspielerinnen und Teamkameraden Lisa Gora, Eric Uhlmann und Robin Friedrich. Wie viele Nachwuchstalente in Deutschland haben sie früh mit dem Fußballspielen begonnen und setzen ihre Ambitionen in den Nachwuchsleistungszentren des DFB fort. Doch der letzte Schritt ist wohl der schwierigste. Nur etwa drei Prozent schaffen tatsächlich den Sprung in den bezahlten Fußball.