MDR "Generation Crash": MDR-Doku über die Ost-Millennials

Wie geht Erwachsenwerden in Ostdeutschland in den Neunziger- und Nullerjahren? Die zweiteilige Dokumentation „Generation Crash – Wir Ost-Millennials“ erzählt ein Kapitel, das bislang in der kollektiven Erinnerung an die Nachwendezeit gefehlt hat. Und das, obwohl die mitunter traumatischen Erfahrungen der jungen Menschen im Osten ihr Leben bis heute prägen. Ab 4. Juli 2023 in der ARD Mediathek.