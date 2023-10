MDR | 11.10.2023 „Goldene Henne 2023“: MDR überträgt live und berichtet multimedial

Am 13. Oktober 2023 wird Florian Silbereisen zum zweiten Mal durch die Preisverleihung der „Goldenen Henne“, Deutschlands größtem Publikumspreis, in der media city leipzig führen. In diesem Jahr werden die beliebtesten Stars in den fünf Publikumskategorien „Comedy“, „Film & Fernsehen“, „Musik“, „Sport“ und „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird von MDR-Fernsehen ab 20.15 Uhr live und vollbarrierefrei übertragen.