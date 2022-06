Das Moderationsteam präsentiert am 24. Juni im MDR-Fernsehen die Nominierten in den Kategorien Schauspiel, Musik, Entertainment, Sport sowie die Aufsteiger des Jahres 2022.

Auch in diesem Jahr können das Publikum und die Leserinnen und Leser der Super Illu mitbestimmen, wer mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet wird. Abgestimmt werden kann vom 23. Juni bis 6. Juli 2022 (bis 24 Uhr) per Online-Voting auf www.mdr.de/goldene-henne, per Post (Postfach 610457, 10928 Berlin) oder telefonisch (Telefonnummer plus jeweilige Endziffern der Favoriten in der aktuellen Ausgabe der Super Illu sowie unter superillu.de).