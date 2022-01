So fand auch Gudrun Pannier alias Sinmara zum Heidentum. Nach Abschluss ihres Theologiestudiums fühlte sie sich in der christlichen Kirche nicht mehr zuhause. Heute praktiziert sie verschiedene heidnische Strömungen und lebt als Druidin.

Voenix, der mit bürgerlichem Namen Thomas Vömel heißt, ist Schamane und in der neuheidnischen Szene nicht unbekannt. Auf Veranstaltungen in ganz Deutschland, in seinen Büchern und auf seinem YouTube-Kanal informiert er über Themen und Menschen aus der Heidenszene.

Luna ist 18 Jahre alt und gerade als jüngstes Mitglied in eine der größten Heidnischen Gruppen Deutschlands aufgenommen worden. Am „Eldaring“ schätzt sie die Offenheit und Diversität der Gruppe. Für Luna gehört die Regenbogenflagge genauso zu heidnischen Ritualen wie Met-Horn und Götterfiguren.

„Schamanen, Hexen, neue Heiden“ gibt Einblicke in die schillernde Welt des Heidentums und beschreibt, was Menschen heute an den alten Göttern fasziniert. Die Dokumentation entstand in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).