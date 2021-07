Im September 2020 übernahm Dennis Russell Davies das Amt des Chefdirigenten. Die Pandemie hatte dem Orchester die Zusammenarbeit teilweise unmöglich gemacht. Dennoch stand der seit langem erste gemeinsame Auftritt vor Publikum an: das Eröffnungskonzert des 30. MDR-Musiksommers am 19. Juni in Hoyerswerda. Auf dem Programm: „Hollywood in Hoyerswerda – Klassiker der Filmmusik“. Doch wie schafft es das Orchester zu einer Einheit zu werden, wenn nicht gemeinsam geprobt werden kann, sondern nur in Gruppen?