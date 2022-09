Das Timing für die Familienzusammenführung konnte nicht besser sein, denn als im März 2022 die Dreharbeiten liefen, feierte Vater Becker seinen Geburtstag. Rolf Becker: „Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Allerdings waren wir am Set wirklich nur Kollegen, das Familiäre kam nach Drehschluss." Der Schauspieler, der schon seit 2006 bei „In aller Freundschaft“ mitwirkt, wurde am 31. März 87 Jahre alt.

Die komplette Folge, die unter der Regie von Theresa Braun gedreht wurde, kennen Rolf und Ben Becker selbst noch nicht. Der Sohn sagte: „Ich habe das Resultat nach dem Schnitt selbst noch nicht gesehen, bin aber sehr gespannt. Das gucken wir uns sicher mit der Familie in der Mediathek an – ganz gemütlich auf der Couch mit etwas zu knabbern. Das wird definitiv spannend, vielleicht auch lustig.“

Ulrich Zweigert (Ben Becker) verschafft sich als falscher Polizist Zutritt zum Haus von Otto Stein (Rolf Becker), als der dem Einbrecher auf die Schliche kommt. Dabei ist Ulrich selbst in keiner guten Verfassung, so dass es Otto gelingt, sich zu befreien und Ulrich zur Strecke zu bringen. Beide Männer kommen in die Sachsenklinik. Aber warum will Otto Einbrecher Ulrich nicht anzeigen?