MDR | 09.11.2021 „Jahrhundertbauwerk Trasse - Wie das russische Erdgas in den Westen kam“: MDR/ARTE-Doku präsentiert Zeitzeugen und neue Zusammenhänge

Mehr als 25.000 DDR-Bürgerinnen und Bürgern bauten in den 1970er- und 1980er-Jahren in der Sowjetunion an den größten Erdgasleitungen der Welt. Neben den Erinnerungen der „Trassniks“ analysiert der Film die sozialistischen Pipeline-Projekte auch aus politischer Perspektive– zu sehen am 15. November 2021 um 23.35 Uhr als 45-minütige Fassung im Ersten und am 28. November 2021 um 20.15 Uhr als 90-minütiges Langformat im MDR-Fernsehen und anschließend 30 Tage lang in der ARD Mediathek.