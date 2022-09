Leipzig, Berlin, Rostock – die Geschwister Joey, Kathy, Paul, John und Jimmy kehren an besondere Orte in der ehemaligen DDR zurück. Sie erinnern sich an „Grenzer", die heimliche Fans waren, an die Straßenkonzerte in Leipzig und den ersten Auftritt in der Samstagabendshow des DDR-Fernsehens „Ein Kessel Buntes“ Ende Oktober 1989, also wenige Tage vor dem Mauerfall. Nach dem furiosen Auftritt gab es sogar die Idee einer DDR-Tournee. Die deutsche Wiedervereinigung kam ihnen jedoch zuvor.