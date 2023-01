MDR | 24.01.2023 Kunst aus dem Todeslager: MDR-Dokumentation erstmals bei ARTE

Hauptinhalt

Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus wird erstmals die MDR-Dokumentation „Kunst aus dem Todeslager“ ausgestrahlt – schon jetzt in der ARTE-Mediathek und am Sonntag, 29. Januar 2023 um 16.45 Uhr im ARTE-TV. Der MDR zeigt den Film am 11. April zum Tag der Befreiung des KZ Buchenwald.