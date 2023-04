MDR I 28.04.2023 „Leidenschaft Rennsteiglauf“: MDR-Doku blickt auf Geschichte einer Legende

Geschichte und Geschichten aus 50 Jahren des inzwischen größten europäischen Crosslaufs – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek sowie am Montag, 1. Mai, um 18.20 Uhr im MDR-Fernsehen (Wiederholung am Tag des diesjährigen Rennsteiglaufs am 13. Mai, ab 12.45 Uhr).