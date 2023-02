Die in Leipzig lebende Autorin Tina Pruschmann (Jahrgang 1975) erzählt in ihrem neuen Roman „Bittere Wasser“ die Familiengeschichte des Mädchens Ida. Sie spannt dabei einen zeitlichen Bogen von einer DDR-Kindheit über eine Jugend zur Wendezeit im Erzgebirge bis in die 2000er Jahre der Ukraine. Am Beispiel von drei Generationen erzählt Tina Pruschmann von der Heimat- und Sinnsuche in Umbruchszeiten.

Zum Inhalt:

Ida ist ein Zirkuskind, ihre Eltern sind Stars im DDR-Staatszirkus: die Mutter am Trapez, der Vater als Elefantendompteur. Es gibt sogar eine Briefmarke mit ihrem Vater. Zur Einschulung wird Ida zur Oma ins Erzgebirge verschickt. In Omas Kneipe vertrinken die Männer vom Uranbergwerk ihre Extra-Zuteilungen, ehe sie viel zu früh an der „Schneeberger Krankheit“, also an radioaktiver Vergiftung, sterben. Nach der Wende wird der Schacht geschlossen und der Zirkus an einen westdeutschen Investor verscherbelt. Die Ehe der Eltern scheitert an Stasi-Geschichten. Idas Vater geht zurück ins Erzgebirge. Dort hockt er in seinem Zirkuswagen im Garten der Großmutter, trinkt und trauert den alten Zeiten nach. Ida folgt der Elefantendame Hollerbusch, die an den Zoo von Kiew verkauft wurde und taucht ein in den Alltag der Ukraine. Der Krieg ist damals noch weit weg.