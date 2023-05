MDR | 07.05.2023 Zum Tag der Befreiung: MDR/ARTE-Dokumentarserie „Unter Deutschen – Zwangsarbeit im NS-Staat“

Hauptinhalt

Mehr als 13 Millionen Menschen aus ganz Europa wurden zwischen 1938 und 1945 zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich geholt. In der Dokumentation „Unter Deutschen – Zwangsarbeit im NS-Staat“ erzählen die Nachfahren der Opfer von ihrem Schicksal, aber auch die der Täter. Zur Wort kommt u.a. Schriftstellerin Natascha Wodin („Sie kam aus Mariupol“), deren Eltern Zwangsarbeiter in Leipzig waren. Zu sehen sind die drei Teile am 9. Mai sowie am 14. Mai im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek.