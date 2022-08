Höhepunkt des Programmschwerpunkts ist die Dokumentation „Bio-Boom im Osten – Der Preis der Nachhaltigkeit“, die ab 23. August in der ARD Mediathek und am 24. August um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen ist. Der Film zeigt auf, was sich hinter den Kulissen des expansiven Marktes abspielt, wie die landwirtschaftlichen Strukturen in Mitteldeutschland durch neue Akteure nachhaltig verändert werden. Die riesigen Ackerflächen der ehemaligen DDR-Agrargenossenschaften bieten erhebliches Potenzial. Längst haben große Investoren den Osten für sich entdeckt und bestimmen die Preise. Interessenverbände kritisieren bereits die zunehmende „Industrialisierung" der Landwirtschaft in Mitteldeutschland. Die Dokumentation zeigt aber auch, wie ostdeutsche Landwirte vom Bio-Boom profitieren können.