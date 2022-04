MDR I 01.04.2022 „Verschoben. Abgesagt. Aufgegeben?“: MDR-„exactly“ über Nöte der Veranstaltungsbranche

Konzerte, Festivals, Nachtleben in Clubs und auf Dancefloors – zwei Jahre lang war Ruhe. Nun kämpft die Veranstaltungsbranche um ihr Comeback. Wie die Branche zurück zur Normalität finden kann? Die MDR-Reihe „exactly“ hat nachgefragt. Antworten gibt eine neue Folge des Reportageformats – zu sehen ab Montag, 4. April 2022, in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal „MDR investigativ“ sowie am Mittwoch, 13. April 2022, ab 20.45 Uhr bei „Exakt – Die Story“ im MDR-Fernsehen.