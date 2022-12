Die Bewerbungsfrist für dieses ganz besondere Nachwuchsförderungsprogramm läuft bis zum 2. Januar 2023, los geht’s am 1. Mai 2023.

Für mehr Diversität im Programm hat der MDR Anfang 2022 „MDR fresh“ ins Leben gerufen: ein neunmonatiges, bezahltes Talente-Programm für kreative Menschen, die neue Blickwinkel in den MDR einbringen – zum Beispiel durch ihren besonderen Erfahrungsschatz oder ihren kulturellen Hintergrund. Vermeintliche Einstiegshürden in den Journalismus wie ein abgeschlossenes Studium gibt es hier nicht. Was zählt, ist eine ausgeprägte Begeisterung für den Journalismus.