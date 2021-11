Sechs Jahre nach ihrem letzten Album „25“ ist die Spannung auf ihr neues, im November erscheinendes Album „30“, bei den Fans von Adele riesig. Der britische Weltstar mit der markanten Stimme feiert sein Comeback mit einer Megashow: Zum Album-Release gibt Adele in Los Angeles ein exklusives TV-Konzert unter dem Titel „Adele One Night Only“ , zu dem sie Freunde und enge Weggefährten eingeladen hat (CBS, 14.11.). Vor dem legendären Griffith Park Observatory spielt sie Songs von ihrem neuen Album und ihre größten Hits. Darüber hinaus spricht sie im Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey über Höhen und Tiefen ihres Lebens.

Der MDR präsentiert die Deutschlandpremiere dieses Konzert-Highlights ab 21. November in der ARD Mediathek sowie am 4. Dezember um 23.40 Uhr bei Das Erste. Zwei Wochen später, am 18. Dezember, ist es um 21.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.