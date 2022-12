MDR I 16.12.2022 Aus „Zitterinchen“ wird „Dyrkotawka“: MDR synchronisiert erstmals ARD-Märchenfilm ins Sorbische

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2022, strahlt Das Erste den Märchenfilm „Zitterinchen“ aus. Diese ARD–Gemeinschaftsproduktion (MDR, HR und Radio Bremen) wurde im Jahr 2021 an verschieden Orten in Thüringen gedreht. Für die sorbischen Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es nun eine ganz besondere Premiere: Das Märchen wurde ins Sorbische übersetzt und synchronisiert. Abrufbar in der ARD Mediathek ist es bereits ab 19. Dezember.