„MDR um 4“ ist neuerdings nicht nur in der neuen Gemeinschaftsredaktion „Tagesmagazine und Dialog“ beheimatet, die auch das „ARD-Mittagsmagazin“ und „ARD-Brisant“ verantwortet; das beliebte Nachmittagsmagazin bekommt am 8. Januar auch eine neue Moderatorin: Julia Menger wird dann knapp zwei Stunden lang durch die Sendung führen. Stephanie Müller-Spirra, Peter Imhof und René Kindermann sind im Wechsel weiterhin als Moderierende dabei.

Julia Menger stammt aus Bautzen und lebt mit ihrer Familie in Leipzig. Bekannt ist sie als Moderatorin der Sendung „MDR um 2 – Der starke Osten“, bei der sie im November 2022 ihr Bildschirmdebut im MDR feierte. Außerdem präsentiert sie bei radioeins vom rbb regelmäßig die Morning-Show „Der schöne Morgen“. Und auch bei „MDR AKTUELL“ im Radio stand sie bereits hinter dem Mikrofon.

Julia Menger: „Ich freue mich sehr auf ‚MDR um 4'! Ob konstruktive Beiträge aus unserer Region, wertvolle Expertentipps für alle Lebenslagen oder tiefgehende Gespräche mit spannenden Gästen – das Magazin zeigt alle Facetten des Lebens, ist nah dran an der Wirklichkeit unseres Publikums und bietet Heimat-Erleben pur. Besonders freue ich mich darüber, direkt mit Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gespräch zu kommen – mit Anrufen direkt in der Sendung oder bei Außenübertragungen live vor Ort. Ich bin stolz, in Zukunft im Wechsel mit meinen tollen Kolleginnen und Kollegen die Sendung präsentieren zu dürfen.“