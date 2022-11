Ist Artensterben nicht das Normalste von der Welt – gab es das nicht schon immer? Welche Rolle spielt die Landwirtschaft für die Artenvielfalt? Wie kann ich vor meiner eigenen Haustür, in meinem Garten Artenvielfalt befördern und ist Artenvielfalt für unser Leben und Überleben tatsächlich entscheidend? Diesen Fragen will MDR WISSEN ab 19. November in einem mehrwöchigen Themenschwerpunkt zur Artenvielfalt nachgehen. Geplant sind zahlreiche Video-, Audio- und Webangebote zum Streamen sowie klassische Hörfunk- und TV-Beiträge, die Format- und programmübergreifend ausgespielt werden. So wird es u.a. einen Kinderpodcast „Big Bäääm: Wozu brauchen wir Artenvielfalt“ oder eine neue Folge des Podcasts „Die großen Fragen in 10 Minuten“ zum Thema „Wie funktioniert Artenvielfalt?“ geben. Zudem stellt MDR WISSEN in einer Reihe alle Vögel des Jahres vor und portraitiert in einem weiteren Format den renommierten Biodiversitätsforscher Prof. Nico Eisenhauer aus Leipzig. Weiterhin veröffentlicht der Sender jede Woche sein Digitalangebot „MDR Klima-Update“.