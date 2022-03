Was Stephanie Müller-Spirra mag, wenn sie nicht vor der Kamera steht? Gute Bücher, gute Gespräche mit guten Menschen und dazu guten Kaffee mit Hafermilch und Musik – von früh bis spät. So richtig still sitzen fällt ihr schwer, sie läuft, tanzt, fährt Rad und ist auch so irgendwie immer in Bewegung. Und sie will etwas bewegen, authentisch und zuversichtlich, immer mit dem Glauben an das Gute: „Dazu gehören für mich übrigens weder Rassismus noch Rosenkohl. Soviel ist mal klar. Letzteres geht als kleiner Tipp an unsere ‚MDR um 4‘-Köche.“