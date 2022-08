MDR 25.08.2022 Zehn neue Folgen „Olafs Klub“ im MDR

In zehn neuen Folgen entfacht Comedian Olaf Schubert wieder ein „Witzlichtgewitter“ gemeinsam mit zahlreichen Gästen: „Olafs Klub – Comedy and more und mehr“ ist ab heute in der ARD Mediathek und ab 27. August samstagabends im MDR-Fernsehen zu sehen.