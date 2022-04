Großes Osterspektakel für tausende Musikfans: „Das MDR Osterfeuer 2022 – Live!“ aus Magdeburg

Am 16. April findet nach zwei Jahren wieder das große Osterfeuer des MDR statt. Auf der Magdeburger Seebühne im Elbauenpark treffen sich bekannte Künstlerinnen und Künstler, Stars aus Pop und Rock sowie Newcomer zu einer bunten Musikshow für die ganze Familie. Das eindrucksvolle Amphitheater wird an diesem Samstagabend aber nicht nur Schauplatz musikalischer Auftritte, sondern auch zur Schaltzentrale zahlreicher Osterfeuer aus ganz Mitteldeutschland – denn Sarah und Lars wollen mit dem Publikum ein riesiges Osterfeuer feiern.

Dafür können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ihr persönliches Osterfeuer filmen und per Whatsapp an die Redaktion schicken. Außerdem wird in der Show zu engagierten Freiwilligen Feuerwehren und Vereinen geschaltet, die ihre Osterfeuer präsentieren werden.