MDR | 13.10.2023 Neue MDR-Show zeigt „Promis am Limit“

In der neuen MDR-Show „Promis am Limit“ überwinden wagemutige TV-Stars ihre Ängste. Begleitet werden sie dabei von MDR-Reporter Jan Weskott, der sie an ihr persönliches Limit lockt. Moderiert wird die Sendung, die ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar ist und am 15. Oktober um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen gesendet wird, von Sarah von Neuburg.