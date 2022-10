Wenn man an die Orte der Reformation denkt, fällt sie einem nicht als erste ein, aber auch die Stadtkirche St. Michael in Jena ist eine Kirche der Reformation. Nicht nur weil die Grabplatte Martin Luthers in diesem Gotteshaus ihren Platz gefunden hat. Mehrfach hat Luther auf seinen Reisen in Jena Halt gemacht und hier gepredigt. Der Gottesdienst knüpft an einen Besuch des Reformators im Frühjahr 1522 an: Damals übernachtete Luther inkognito in der Stadt. Besorgt ob der Unruhen in Wittenberg hatte er sein Versteck auf der Wartburg verlassen und wollte dort nach dem Rechten schauen. Getarnt als Junker Jörg geriet er beim Abendessen im Schwarzen Bären mit zwei Schweizer Studenten in eine theologische Diskussion. Die denkwürdige Begegnung ist in einem Ölgemälde im Schwarzen Bären festgehalten.