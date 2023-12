Spannende Geschichten um Freundschaft, Familie, die erste Liebe sowie jede Menge Action und ein kniffliger Rechtsfall sind in der neuen Staffel „Schloss Einstein“ zu erwarten und fordern das schauspielerische Talent der Bewerberinnen und Bewerber. Wer darüber hinaus noch tanzen oder singen kann, einen Sport treibt, mehrere Sprachen spricht, ein Instrument spielt oder ein anderes interessantes Talent mitbringt, sollte das auf jeden Fall im Casting zeigen. Am auschlaggebendsten ist, dass man Spaß daran hat, zu spielen.

Dies bestätigt Anke Lindemann, Leiterin der Redaktion Kinder und Familie beim MDR: „Das Wichtigste bei unseren jungen Talenten ist die Lust am Schauspielen. Beim Casting kommt es vor allem darauf an, ob die Kinder und Jugendlichen gerne in andere Rollen schlüpfen und Spielfreude zeigen. Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen aller Geschlechter sowie aller kultureller und sprachlicher Hintergründe. Deutsch als Muttersprache ist keine Voraussetzung.“