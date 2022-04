MDR | 29.04.2022 MDR-Reportage über Armut in Halle-Silberhöhe

Hauptinhalt

Reporter Thomas Kasper hat Menschen in Halle-Silberhöhe getroffen, die gefangen sind in einem Kreislauf aus Armut und Chancenlosigkeit. „Einmal Hartz IV, immer Hartz IV?“ – zu sehen in einer neuen Ausgabe der MDR-Reihe „exactly“ ab 2. Mai, 10.00 Uhr in der ARD Mediathek und ab 17.00 Uhr auf YouTube sowie am Mittwoch, 4. Mai, um 20.45 Uhr bei „Exakt – die Story“ im MDR-Fernsehen.