MDR | 31.08.2021 MDR überträgt Trauerstaatsakt für Kurt Biedenkopf

Zu Ehren des verstorbenen früheren Ministerpräsidenten von Sachsen, Kurt Biedenkopf, findet am 3. September ein Trauerstaatsakt in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Dresdner Frauenkirche statt. Er wird ab 11.50 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im Radio auf DAB+ übertragen und in den tagesaktuellen MDR-Sendungen aufgegriffen.