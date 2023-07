Am 13. Oktober findet die Verleihung Goldene Henne 2023 wieder in Leipzig statt – gemeinsam veranstaltet von SuperIllu und MDR-Fernsehen. Deutschlands größter Publikumspreis wird bereits zum 29. Mal vergeben. Schon jetzt startet das Voting für die 24 Nominierten in den fünf Publikums-Kategorien „Comedy“, „Film & Fernsehen“, „Musik“, „Sport“ und „Aufsteiger des Jahres“.

Auch in diesem Jahr können die MDR-Zuschauerinnen und Zuschauer und die Leserinnen und Leser der SUPERIllu mitbestimmen, wer mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet wird. Abgestimmt werden kann vom 13. Juli 2023 (00.00 Uhr) bis 26. Juli 2023 (23.59 Uhr) per Online-Voting auf www.mdr.de/goldene-henne, per Post (an: Goldene Henne, Postfach 610447, 10927 Berlin) oder telefonisch 01378-4204-XX plus die jeweilige Endziffer des Favoriten. Diese finden Sie in der aktuellen Ausgabe der SuperIllu (ET 13.07. 2023) sowie unter www.superillu.de. (Tarifhinweis: 50 Cent je Anruf aus allen deutschen Netzen)