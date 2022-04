MDR I 20.04.2022 Gemeinschaftlich und nachhaltig den Ort verschönern: „MDR Frühlingserwachen“ 2022 ruft zum großen Arbeitseinsatz

Ab Samstag, 23. April, verschönern hunderte freiwillige Helferinnen und Helfer ein Objekt, das ihnen in ihrer Stadt besonders am Herzen liegt. Das „MDR Frühlingserwachen“ startet am 23. April in Gommern, macht am 30. April in Neustadt/Orla Station und endet am 7. Mai in Ostrau. Das MDR-Fernsehen begleitet die Aktion mit Berichten sowie Live-Schalten – die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, wer gewinnt und eine große Gewinnershow bekommt.