MDR I 28.10.2022 Psychoblick auf die Geschichte: MDR startet Streaming-Reihe „Egostory“

Leni Riefenstahl, Katharina die Große oder Karl May: Was bewegte sie zu ihrem Handeln? Die neue MDR-Geschichtsreihe „Egostory“ für die ARD Mediathek erzählt aus psychologischer Perspektive die Motivation historischer Persönlichkeiten. Präsentiert wird das Format vom Historiker-Duo Richard Hemmer und Daniel Meßner, bekannt aus dem Podcast „Geschichten aus der Geschichte“. Die erste „Egostory“-Staffel startet am 29. Oktober in der ARD Mediathek.