Gleich im Anschluss, um 20.15 Uhr im „Elefant, Tiger & Co.-Spezial“, lassen der Filmemacher und die Filmemacherin Axel Friedrich und Eva Demmler gemeinsam mit allen Beteiligten die bewegendsten Momente der gemeinsamen Geschichte Revue passieren. Dafür konnten sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer per Selfie-Video ihre Lieblingsmomente wünschen.

Lama Horst, Löwe Malik, das schielende Opossum Heidi – sie gehören zu den Stars der letzten Jahre. Die Spezialsendung von „Elefant, Tiger & Co.“ um 20.15 Uhr lässt die Lieblingsmomente aus fast 20 Jahren noch einmal aufleben. Viele Fans haben dazu Handyvideos mit ihren Wünschen eingeschickt. Aber auch Tierpfleger und das Team der Serie selbst erinnern sich gern an die schönsten Momente der langen Zusammenarbeit.

Große und kleine Erlebnisse aus dem Zoo-Alltag, Neuigkeiten, Routinen und Veränderungen – all das sind die Geschichten, die „Elefant, Tiger & Co.“ jede Woche erzählt. Dazu gehören auch Abschiede, wie der von Lama Horst im Jahr 2019. Neben Auftritten im Gewandhaus, auf Messen und in Altenheimen war er bei allen Feierlichkeiten von „Elefant, Tiger & Co.“ dabei. Horst hat einen würdigen Nachfolger gefunden: Lama Sancho. Auch er dreht in der Spezial-Ausgabe eine Ehrenrunde durch den Zoo, gemeinsam mit Lamaflüsterer Michael Ernst und Christian Steyer, dem Mann, der „Elefant, Tiger & Co.“ seine Stimme leiht.