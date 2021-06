Wer jetzt noch kein Wohnmobil gebucht hat, der wird seine liebe Not haben. Denn Caravans liegen in diesem Sommer voll im Trend: Es sind kaum noch welche zu bekommen – weder zu mieten, noch zu kaufen. Die „Umschau“ begleitet eine Leipziger Familie, die zum ersten Mal Caravan-Urlaub machen will, bei der Suche nach dem passenden Gefährt. Außerdem testet „Umschau“-Moderatorin Ana Plasencia einen als Fahrradanhänger konzipierten Mini-Wohnwagen.

Zu einem zweiten großen Trend in der Pandemiezeit hat sich der Wanderurlaub in der Heimat entwickelt. Eine „Umschau“-Reporterin erkundet Wanderwege im Harz, im Thüringer Wald und in der Sächsischen Schweiz und testet, wie urlauberfreundlich die Routen sind.

Fluss- und Ostseekreuzfahrten nehmen wieder Fahrt auf

Nachdem die Flusskreuzfahrtschiffe monatelang corona-bedingt im Hafen bleiben mussten, läuft das Reisen auf den Flüssen wieder an. Die „Umschau“ hat sich auf Schiffen im Rhein-Main-Gebiet umgesehen. Mit Hygienekonzepten und urlaubshungrigen Passagieren starten auch die Kreuzfahrtschiffe wieder zur Fahrt auf hoher See. Um auf Nummer sicher zu gehen, verzichten viele Anbieter vorerst auf Landgänge. Die Branche spricht von so genannten „Blauen Reisen“. „Umschau“-Reporter waren an Bord eines Schiffs der TUI-Cruises. Die Fahrt ging von Kiel über die Ostsee nach Stockholm und zurück.

Freizeitparks lockern Spaßbremse

Nach dem Lockdown öffnen die großen Freizeitparks jetzt wieder. Für Rutschen, Bahnen und Abenteuer gibt es aber strenge Regeln. Ein „Umschau“-Reporter sieht sich u.a. in Mitteldeutschlands größtem Freizeitpark „Belantis“ bei Leipzig um.

Impfpass, Quarantäne & Co: Tipps zum Reisen ins Ausland