MDR I 07.10.2022 Sarah und Lars suchen in neuer MDR-Serie das Glück

Wie sieht das große Glück aus? In der neuen vierteiligen MDR-Serie „Zeigt uns euer Glück - Auf der Suche mit Sarah und Lars“ porträtieren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde Menschen in Mitteldeutschland, die auf verschiedenste Art und Weise Glück erfahren. Die Folgen sind ab 8. Oktober in der ARD Mediathek abrufbar und vom 10. bis 13. Oktober jeweils um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.