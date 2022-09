Am 7. Oktober wird zum 28. Mal die „Goldene Henne“ verliehen. Mit Deutschlands größtem Publikumspreis ehrt die Zeitschrift Super Illu zusammen mit dem MDR die beliebtesten Stars und Persönlichkeiten in Deutschland. In diesem Jahr entscheidet das Publikum über die Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport sowie Aufsteiger des Jahres und wählt in der Kategorie #onlinestars erneut auch den Lieblingsstar aus dem Internet. Alle Nominierten haben eine riesige Fangemeinde und begeistern mit ihrem unverwechselbaren Stil.