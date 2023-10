Ein Drittel Deutschlands ist Wald. Er ist Heimat für Tiere und Pflanzen und trägt zum Schutz von Klima, Wasser und Boden bei. Damit die grünen Oasen auch für die kommenden Generationen erhalten bleiben, setzen sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viele Menschen für ihren Erhalt ein – zum Beispiel im Wald bei Eibenstock im Erzgebirge, wo Freiwillige ein Moor renaturieren. Ab dem 9. Oktober packt MDR-Reporterin Daniela Posern in der „MDR um 4“-Wochenserie „Die Waldretter“ sieben Tage mit an, um ein Stück wertvoller Natur zu retten. In der Folgewoche wagt MDR-Reporter Jan Weskott in der Wochenserie „Jan vs. Wald“ einen Selbstversuch im Thüringer Wald. Unterschlupf bauen, Feuer machen und auf Nahrungssuche gehen – wie kann man mitten in der Natur überleben?