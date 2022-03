MDR SPUTNIK wird die Sendung mit Alligatoah – wie schon im letzten Jahr bei „Friends of Mark Foster“ und „Friends of Clueso“ – in 4K-Technologie aufwändig produzieren und im Look auf internationales Niveau bringen. 4K verspricht eine deutlich bessere Optik – eine Bildqualität und Schärfe, die man von Kino-Produktionen kennt.

Die musikalische Eventreihe von MDR SPUTNIK „Friends of ...“ feierte am 25. September 2020 Premiere. Zum Auftakt hieß es „Friends of Vize“. Es folgten „Friends of New Pop“, „Friends of New Music“, „Friends of Tokio Hotel“ oder „Friends of Clueso“.