Sie organisieren sich in den Niederlanden: Banden, die Geldautomaten in Deutschland gesprengt und ausgeplündert haben verursachen nicht nur einen Millionen-Schaden. Die Täter bringen sich und Unbeteiligte in Lebensgefahr. Der dreiteilige Film „Bankräuber 2.0 – Fahndung nach skrupellosen Geldautomatensprengern“ zeigt, wie professionell die Gangster ihre Verbrechen organisieren.