Am 17. Dezember (3. Advent) zeigt der MDR zunächst den Märchenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und blickt im Anschluss hinter die Filmkulissen: Die Dokumentation „Drei Haselnüsse und ein Mythos – 50 Jahre Aschenbrödel“ ist erstmals im MDR-Fernsehen zu sehen. Am 21. Dezember überträgt der MDR außerdem das „Große Adventskonzert“ aus Dresden mit Pavel Trávníček als Gastgeber.

Vor 50 Jahren ist ein Wunder geschehen: Von glücklichen Zufällen und ungewöhnlichen Umständen begleitet, entstand der Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Der Streifen – so charmant „unperfekt“ und ohne Special-Effects er auch immer geriet – entpuppte sich als großer Wurf, als ultimativer Weihnachtsfilm. Er machte die Darstellerin des Aschenbrödels Libuše Šafránková und den Schauspieler des Prinzen Pavel Trávníček zu Stars. Beide hatten gerade ihre Schauspielausbildung abgeschlossen und eroberten die Herzen von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Sturm. Sie werden geliebt und verehrt – bis heute. Bei Libuše Šafránková, die 2021 verstarb, ist es eine schon hymnische Verehrung über den Tod hinaus. Pünktlich zum Adventskaffee läuft der Märchenklassiker am 17. Dezember ab 15.50 Uhr im MDR.

Prinzendarsteller Pavel Trávníček erinnert sich in den Barrandov Filmstudios Prag an die Dreharbeiten vor 50 Jahren. Er nimmt das Drehteam mit an den Original-Schauplatz der „Happy End“-Szene. Dort, auf der Burg Švihov, wo das Aschenbrödel wohnte und der Prinz seine Braut letztlich findet, wagt der heute 73-Jährige ein Tänzchen. Archiv-Aufnahmen, Filmausschnitte, seltene Fotos aus den Barrandov Studios, Gespräche und Begegnungen zeichnen ein geschärftes Bild von den Zeitumständen 1972/73. Ein unsterblicher Aschenbrödel-Mythos wird erkundet, erzählt und gefeiert.