Am 18. Juni 1972 lief die erste Sendung „Außenseiter Spitzenreiter“ im TV und ist damit die am längsten laufende Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen.

In der 120-minütige Sondersendung zum Jubiläum am 25. Juni gibt es ein Wiedersehen mit den liebenswertesten Außenseiterinnen und Außenseitern sowie den unvergessenen Spitzenreiterinnen und Spitzenreitern aus 50 Jahren Fernsehgeschichte. Der Blick richtet sich dabei vor allem auch in die heutige Zeit: Pflegen die Sammlerinnen und Sammler sowie Tüftlerinnen und Tüftler heute noch ihr Hobby oder haben sie vielleicht sogar neue Rekorde aufgestellt?