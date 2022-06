Joachim Strufe möchte das Problem der fehlenden Bunker selbst in die Hand nehmen. In Osterrönfeld in Schleswig-Holstein will er unter einem Mehrfamilienhaus einen großen Schutzraum bauen, der 2500 Personen aufnehmen kann. Er orientiert sich an Bauplänen aus der Schweiz. Das Land wird oft als Vorbild benannt, wenn es um den Schutz der Bevölkerung durch Bunker geht. Denn hier hat jede Person das Recht auf einen Platz in einem Schutzraum in der Nähe des Wohnortes. Reporter Luca besichtigt bei Zürich solche Bauten und stellt fest: Ein solch ausgeklügeltes System aus Personal, Instandhaltung und Zivilschutz gibt es nirgendwo in Deutschland.