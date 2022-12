Christin Stark: „Ich freue mich wahnsinnig auf die Moderation der Schlager des Monats. Eine neue, wunderschöne und für mich künstlerische Aufgabe, die ich so noch nicht erlebt habe. Es ist aber auch eine Herausforderung, in die Fußstapfen des ‚Schlagertitans Bernhard Brink‘ zu treten.“

Bernhard Brink prägte 35 Jahre die MDR-Unterhaltung: Er moderierte Erfolgssendungen wie „Das deutsche Schlagermagazin“, „Die Schlager des Sommers“, „Die Schlager des Jahres“, „Die größten Hits aller Zeiten“ und zuletzt „Die Schlager des Monats“. „Ich möchte mich bei all meinen Fans bedanken für die jahrzehntelange Treue. Danke an all die Teams beim MDR für die vertrauensvollen und professionellen Produktionen in über 30 Jahren. Ich kenne das Geschäft sehr gut. Irgendwann kommt der Ruf nach Veränderung und das ist besonders hart, wenn es einen selber betrifft. Ich wünsche Christin natürlich alles Gute und freue mich für sie. Ich fühle mich in Bestform und rufe allen zu: Der Schlager lebt und auch der Sänger Bernhard Brink.“